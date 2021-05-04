2021 Demiroğlu Bilim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202650614

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202650614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 228,45374

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 287,10608

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 549249

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650614

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,45374

Tavan Puan: 287,10608

Başarı Sıralaması: 549249

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 282,50564

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,50443

Tavan Puan: 319,40173

Başarı Sıralaması : 225000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.