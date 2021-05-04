2021 Demiroğlu Bilim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202650614
202650614 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202650614 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 228,45374
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 287,10608
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 549249
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202650614
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 228,45374
Tavan Puan: 287,10608
Başarı Sıralaması: 549249
Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0
Yerleşen 2020 – 2021: 34
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 282,50564
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 36+0
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 269,50443
Tavan Puan: 319,40173
Başarı Sıralaması : 225000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.