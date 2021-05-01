2021 Demiroğlu Bilim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202610051
202610051 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202610051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 363,20987
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 389,80954
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 140953
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202610051
ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi
FAKÜLTE: Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 363,20987
Tavan Puan: 389,80954
Başarı Sıralaması: 140953
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0
Yerleşen 2020 – 2021: 14
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,02954
Tavan Puan: 368,88558
Başarı Sıralaması: 138246
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 305,36205
Tavan Puan: 324,84739
Başarı Sıralaması : 148000
Kontenjan 2018 : 12+0
Yerleşen 2018 : 12
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,9612
Tavan Puan: 388,81735
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 103611
Kontenjan 2017 : 11+0
Yerleşen 2017 : 11
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.