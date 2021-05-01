2021 Demiroğlu Bilim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202610051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202610051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 363,20987

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 389,80954

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 140953

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202610051

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,20987

Tavan Puan: 389,80954

Başarı Sıralaması: 140953

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,02954

Tavan Puan: 368,88558

Başarı Sıralaması: 138246

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 305,36205

Tavan Puan: 324,84739

Başarı Sıralaması : 148000

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,9612

Tavan Puan: 388,81735

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 103611

Kontenjan 2017 : 11+0

Yerleşen 2017 : 11

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.