2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202650208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202650208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 7 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 301,55337

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 465378

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650208

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 301,55337

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 465378

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,38488

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 393841

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5