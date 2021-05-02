2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202650610

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202650610 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 321,58202

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 327,11847

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 206961

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650610

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,58202

Tavan Puan: 327,11847

Başarı Sıralaması: 206961

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,50057

Tavan Puan: 290,26471

Başarı Sıralaması: 212822

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,17451

Tavan Puan: 280,50494

Başarı Sıralaması : 218000

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.