2021 Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050239

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 103050239 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Çermik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 207,46641

Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1472535

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050239

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Çermik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,46641

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1472535

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,48864

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1444757

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52