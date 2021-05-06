2021 Doğu Akdeniz Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112639
300112639 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300112639 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 245,32690
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300112639
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 245,32690
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 235,19346
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,42929
Tavan Puan: 266,71879
Başarı Sıralaması : 386000
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 322,65820
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 6
Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.