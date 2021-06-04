2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300150509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 224,6872

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1237875

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150509

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,6872

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1237875

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,65392

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 750652

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4