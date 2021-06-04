2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150509
300150509 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300150509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 224,6872
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1237875
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150509
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 224,6872
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1237875
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,65392
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 750652
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: Doldu-4