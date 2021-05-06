2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190461

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 300190461 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Fizik Bölümü , Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Fizik Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 312,03538

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190461

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 312,03538

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.