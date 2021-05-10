2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110485

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 300110485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Kamu Yönetimi Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 237,82893

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 316,30315

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 686448

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110485

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,82893

Tavan Puan: 316,30315

Başarı Sıralaması: 686448

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 249,92380

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 210,50462

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,79941

Tavan Puan: 289,08246

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 263712

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.