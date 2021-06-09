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2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300190381

300190381 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300190381

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi     Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü tercih kod numarası 300190381 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   , KKTC , Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Taban Puanı: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Tavan Puan: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190381   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  11+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0

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