2021 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban, Tavan Puan | 1081901252021 Batman Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1017501862021 Kocaeli Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1069514042021 Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1066703252021 Kırıkkale Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1066504272021 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034510482021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102512932021 Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3002508532021 Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3002506412021 Girne Amerikan Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300250659
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150906

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150906

300150906 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300150906

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu   Radyoterapi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü tercih kod numarası 300150906 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   , KKTC , Radyoterapi  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Radyoterapi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Taban Puanı: 247,00115

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Tavan Puan: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi  Bölümü Başarı Sıralaması: 962298

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150906   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,00115

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 962298

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,68913

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  972465

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT