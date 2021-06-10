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  3. 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300190307

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300190307

300190307 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300190307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi     Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 300190307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   , KKTC , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü , Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 7 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 262,26387

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 793170

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190307   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 262,26387

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 793170

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,78749

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  674064

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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