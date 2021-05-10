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2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110501

300110501 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110501

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   İşletme ve Ekonomi Fakültesi   Siyaset Bilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tercih kod numarası 300110501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Siyaset Bilimi Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanı: 233,06663

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Tavan Puan: 233,06663

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 730972

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110501   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,06663

Tavan Puan: 233,06663

Başarı Sıralaması: 730972

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 267,52882

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 246,77588

Tavan Puan: 247,27372

Başarı Sıralaması :  474000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,39008

Tavan Puan: 288,52764

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  278227

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

taban-puan.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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