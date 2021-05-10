2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110501
300110501 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tercih kod numarası 300110501 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Siyaset Bilimi Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban Puanı: 233,06663
Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Tavan Puan: 233,06663
Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 730972
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300110501
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 233,06663
Tavan Puan: 233,06663
Başarı Sıralaması: 730972
Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0
Yerleşen 2020 – 2021: 1
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 267,52882
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 246,77588
Tavan Puan: 247,27372
Başarı Sıralaması : 474000
Kontenjan 2018 : 2+0
Yerleşen 2018 : 2
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,39008
Tavan Puan: 288,52764
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 278227
Kontenjan 2017 : 2+0
Yerleşen 2017 : 2
Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.