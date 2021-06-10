2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300150818

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 300150818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 265,09583

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 764699

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150818

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,09583

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 764699

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,6738

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 750399

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10