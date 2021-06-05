2021 Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201250542

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 201250542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 68+0 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 68 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 210,58588

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1428560

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250542

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,58588

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1428560

Kontenjan 2020 – 2021 : 68+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 68

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,71336

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1699265

Kontenjan 2019: 21+0

Yerleşen 2019: Doldu-21