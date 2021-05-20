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2021 Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211065

201211065 | Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211065

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   İletişim Bilimleri   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü tercih kod numarası 201211065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , İletişim Bilimleri   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Bilimleri   Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında İletişim Bilimleri   Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Tavan Puan: 323,29287

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201211065   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 323,29287

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 17

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 238,29802

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 284,48971

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  35+0

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 238,71472

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  28+0

Yerleşen 2017 : 8

taban-puan.jpg

Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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