2021 Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201250603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 201250603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 42 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 195,38464

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1642108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250603

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,38464

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1642108

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 17+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-7