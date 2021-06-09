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2021 Doğuş Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201290274

201290274 | Doğuş Üniversitesi Mekatronik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğuş Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201290274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Mekatronik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü tercih kod numarası 201290274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   , Vakıf , Mekatronik  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Taban Puanı: 284,8274

Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Tavan Puan: ---

Doğuş Üniversitesi   Mekatronik  Bölümü Başarı Sıralaması: 586956

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290274   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,8274

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 586956

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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