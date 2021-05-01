2021 Dokuz Eylül Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103110645
103110645 | Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103110645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 371,37464
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 422,19864
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 130778
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110645
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 371,37464
Tavan Puan: 422,19864
Başarı Sıralaması: 130778
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,93966
Tavan Puan: 424,67878
Başarı Sıralaması: 102623
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 365,7503
Tavan Puan: 416,73561
Başarı Sıralaması : 77600
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 411,99653
Tavan Puan: 472,53607
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 53323
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.