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2021 Dokuz Eylül Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103110645

103110645 | Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103110645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103110645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 371,37464

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 422,19864

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 130778

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110645   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,37464

Tavan Puan: 422,19864

Başarı Sıralaması: 130778

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,93966

Tavan Puan: 424,67878

Başarı Sıralaması:  102623

Kontenjan 2019:  110+3

Yerleşen 2019: 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 365,7503

Tavan Puan: 416,73561

Başarı Sıralaması :  77600

Kontenjan 2018 :  110+3

Yerleşen 2018 : 113

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 411,99653

Tavan Puan: 472,53607

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  53323

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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