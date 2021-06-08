2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103150159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 103150159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 279,20538

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 633840

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150159

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,20538

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 633840

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,64533

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 616177

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67