2021 Dünya'nın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede Türkiye de var
2021 Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçları açıklandı. Türkiye'den 44 üniversitenin yer aldığı listede Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ilk 500'e girmeyi başardı.
2021 Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçları belli oldu. Times Higher Education'un (THE), yayımladığı listede 93 ülkeden 1.500'den fazla üniversite yer alıyor. Dünya genelinde birinci sırada Oxford, ikinci sırada Stanford, üçüncü sırada da Harvard Üniversitesi var. Türkiye'de listeye girmeyi başardı. Ülkemizden 2 üniversite ilk 500'e girdi.
13 PERFORMANS TESTLERİNİN GEÇİLMESİ GEREKİYOR
THE, 'Dünya Üniversite Sıralamaları'nı yaparken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesini göz önünde bulunduruyor.
OXFORD ZİRVEDE
2021 Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre birinci sırada İngiltere'deki Oxford Üniversitesi yer alırken, ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi üçüncü, California Teknoloji Enstitüsü dördüncü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise beşinci oldu.
DÜNYANIN EN BAŞARILI 20 ÜNİVERSİTESİ
1- Oxford Üniversitesi
2- Stanford Üniversitesi
3- Harvard Üniversitesi
4- California Teknoloji Enstitüsü
5- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
6- Cambridge Üniversitesi
7- California Üniversitesi
8- Yale Üniversitesi
9- Princeton Üniversitesi
10- Chicago Üniversitesi
11- Imperial College London Üniversitesi
12- Johns Hopkins Üniversitesi
13- Pennsylvania Üniversitesi
14- Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü
15-California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)
16- UCL (University College London)
17- Columbia Üniversitesi
18- Toronto Üniversitesi
19- Cornell Üniversitesi
20- Duke Üniversitesi
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
LİSTEDE ÜLKEMİZDEN 44 ÜNİVERSİTE VAR
93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de üniversiteler yer alıyor. Türkiye'den 44 üniversitenin girdiği listede şu üniversiteler yer aldı:
Çankaya Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Acıbadem Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ