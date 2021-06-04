2021 Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103390149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103390149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 269,38871

Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 722480

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390149

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 269,38871

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 722480

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,80923

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 737704

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52