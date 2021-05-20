2021 Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103390169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü tercih kod numarası 103390169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Çerkez Dili ve Kültürü Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban Puanı: 211,53865

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Tavan Puan: 417,26107

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Başarı Sıralaması: 794523

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390169

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,53865

Tavan Puan: 417,26107

Başarı Sıralaması: 794523

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,80076

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 601611

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,34268

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 608000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,52394

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 514968

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.