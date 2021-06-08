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2021 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350396

103350396 | Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350396

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi     Akçakoca Meslek Yüksekokulu   İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 103350396 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi   , Devlet , İşletme Yönetimi  Bölümü , Akçakoca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İşletme Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 192,16923

Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi   İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1679383

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350396   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi  

FAKÜLTE: Akçakoca Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 192,16923

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1679383

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,25218

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1670538

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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