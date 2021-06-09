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2021 Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103390124

103390124 | Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103390124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü tercih kod numarası 103390124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi   , Devlet , Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü Taban Puanı: 267,29083

Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi   Nüfus ve Vatandaşlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 742795

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390124   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,29083

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 742795

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,03302

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  631727

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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