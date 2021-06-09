2021 Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103390124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 103390124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 267,29083

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Başarı Sıralaması: 742795

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390124

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,29083

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 742795

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,03302

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 631727

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52