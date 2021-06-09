2021 Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350784

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 103350784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 242,26782

Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1018177

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350784

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Ormancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,26782

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1018177

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,60339

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1327768

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52