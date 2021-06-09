2021 Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350784
103350784 | Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 103350784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 242,26782
Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---
Düzce Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1018177
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350784
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Ormancılık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 242,26782
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1018177
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,60339
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1327768
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52