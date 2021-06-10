2021 Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350527

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 103350527 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 223,38878

Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1255081

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350527

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,38878

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1255081

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,92478

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1281205

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72