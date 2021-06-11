2021 Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350669

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 103350669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü , Çilimli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 20 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350669

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Çilimli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-22