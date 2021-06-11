2021 Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350254

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Yapı Ressamlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü tercih kod numarası 103350254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Yapı Ressamlığı Bölümü , Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Ressamlığı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Ressamlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban Puanı: 179,42725

Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1737188

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350254

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 179,42725

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1737188

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,2876

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1629234

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31