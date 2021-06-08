2021 Ege Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103450271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 103450271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 292,56439

Ege Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 527350

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103450271

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ege Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,56439

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 527350

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,77083

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 510485

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62