2021 Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 103451463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Mantarcılık Bölümü , Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Mantarcılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: 176,99313

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1739562

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451463

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Bergama Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 176,99313

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1739562

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,50803

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1701346

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21