2021 Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451463
103451463 | Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Mantarcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü tercih kod numarası 103451463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Mantarcılık Bölümü , Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Mantarcılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban Puanı: 176,99313
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Tavan Puan: ---
Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1739562
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451463
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Bergama Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 176,99313
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1739562
Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190,50803
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1701346
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21