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2021 Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451463

103451463 | Ege Üniversitesi Mantarcılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Mantarcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451463

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi   Mantarcılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi     Bergama Meslek Yüksekokulu   Mantarcılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü tercih kod numarası 103451463 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   , Devlet , Mantarcılık  Bölümü , Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mantarcılık  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Mantarcılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü Taban Puanı: 176,99313

Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi   Mantarcılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1739562

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451463   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bergama Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 176,99313

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1739562

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,50803

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1701346

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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