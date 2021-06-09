2021 Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103470627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103470627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 205,08933

Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1506410

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103470627

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 205,08933

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1506410

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,22301

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1524722

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57