2021 Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103470627
103470627 | Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103470627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 205,08933
Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Ege Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1506410
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103470627
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 205,08933
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1506410
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203,22301
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1524722
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: Doldu-57