2021 Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451799

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Polimer Teknolojisi Bölümü , Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Polimer Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Polimer Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 232,4173

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Polimer Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1137707

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451799

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ege Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,4173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1137707

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,14266

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1249620

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52