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2021 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451048

103451048 | Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi     Aliağa Meslek Yüksekokulu   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 103451048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   , Devlet , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü , Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 234,11817

Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1116483

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451048   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi  

FAKÜLTE: Aliağa Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,11817

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1116483

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,29453

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1175891

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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