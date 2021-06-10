2021 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451048
103451048 | Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü , Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,11817
Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1116483
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451048
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Aliağa Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 234,11817
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1116483
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,29453
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1175891
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52