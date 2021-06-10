2021 Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451312

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü , Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 193,14715

Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1668938

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451312

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ödemiş Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,14715

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1668938

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,52585

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1639975

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41