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2021 Ege Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451233

103451233 | Ege Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451233

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi     Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 103451233 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 316,59142

Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 376953

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451233   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi  

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,59142

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 376953

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,1376

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  401468

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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