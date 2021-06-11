2021 Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451596

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 103451596 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü , Ödemiş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 203,2261

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 1533068

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451596

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ödemiş Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,2261

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1533068

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191,67878

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1688998

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36