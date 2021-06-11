2021 Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451339
103451339 | Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Uçak Teknolojisi Bölümü , Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 342,42172
Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---
Ege Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 263944
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103451339
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 342,42172
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 263944
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,51085
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 267747
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41