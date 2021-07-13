2021 en düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli memur maaşları ne zaman ödenecek 2021 Temmuz?

2021 en düşük emekli maaşı ne kadar? Zamlı emekli memur maaşları ne zaman ödenecek? soruları gündemde. Temmuz ayında memur ve emekli maaş zammı belirlendi. Maaşlarını bayramdan önce almak isteyen binlerce emekli vatandaş zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bu yıl ilk 6 aylık dönemde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Enflasyondan kaynaklı ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış gerçekleştirildi.

Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya çıktı.

Kamu kurumlarında çalışan genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira olurken, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için de 10 bin 93 lira oldu.

İşte 2021 Temmuz itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı;

Temmuz 2021 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (Türk lirası) Unvanlar Derece Net görev aylığı (*) 2021 Ocak 2021 Temmuz Genel Müdür 1/4 14.917 16.110 Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu) 1/4 7.862 8.493 Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 4.866 5.243 Öğretmen 1/4 6.074 6.553 Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792 Başkomiser 3/1 7.858 8.488 Polis Memuru 8/1 6.883 7.431 Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093 Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 5.893 6.357 Mühendis 1/4 8.025 8.669 Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456 Profesör 1/4 12.881 13.936 Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231 Vaiz 1/4 6.311 6.810 Avukat 1/4 7.663 8.277 (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Kamuda görevli memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına 1100 lira ikramiye yatacak.

Emek memurlar 15 Temmuz'da hem aylıklarını zamlı alacak hem de Kurban Bayramı öncesi hesaplarına 1100 lira ikramiye yatacak.