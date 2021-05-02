2021 Erciyes Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103590348
103590348 | Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103590348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 343,70013
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 363,15396
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 168375
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103590348
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 343,70013
Tavan Puan: 363,15396
Başarı Sıralaması: 168375
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,49172
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 175935
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,82341
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 185000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,01856
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 152250
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.