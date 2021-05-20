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2021 Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103590350

103590350 | Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103590350

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü tercih kod numarası 103590350 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü Taban Puanı: 195,13072

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü Tavan Puan: 376,54943

Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü Başarı Sıralaması: 820737

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590350   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,13072

Tavan Puan: 376,54943

Başarı Sıralaması: 820737

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,379

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  541267

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,4929

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  596000

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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