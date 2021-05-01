2021 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510835

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103510835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 360,61155

Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 468,48870

Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 144440

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510835

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,61155

Tavan Puan: 468,48870

Başarı Sıralaması: 144440

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,21979

Tavan Puan: 412,56587

Başarı Sıralaması: 153429

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,93499

Tavan Puan: 387,92503

Başarı Sıralaması : 159000

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,57491

Tavan Puan: 403,14357

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 125422

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.