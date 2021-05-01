2021 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510835
103510835 | Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103510835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 360,61155
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 468,48870
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 144440
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510835
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,61155
Tavan Puan: 468,48870
Başarı Sıralaması: 144440
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,21979
Tavan Puan: 412,56587
Başarı Sıralaması: 153429
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 298,93499
Tavan Puan: 387,92503
Başarı Sıralaması : 159000
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,57491
Tavan Puan: 403,14357
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 125422
Kontenjan 2017 : 200+5
Yerleşen 2017 : 205
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.