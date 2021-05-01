2021 Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510305
103510305 | Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 103510305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 356,53987
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 424,13883
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 149810
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510305
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,53987
Tavan Puan: 424,13883
Başarı Sıralaması: 149810
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,12488
Tavan Puan: 419,05329
Başarı Sıralaması: 120715
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 385,05525
Tavan Puan: 439,59766
Başarı Sıralaması : 62500
Kontenjan 2018 : 90+3
Yerleşen 2018 : 93
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,64002
Tavan Puan: 426,51952
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 50422
Kontenjan 2017 : 90+3
Yerleşen 2017 : 93
Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.