2021 Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103550879
103550879 | Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103550879 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 309,01974
Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---
Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 419202
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103550879
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,01974
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 419202
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,65488
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 458193
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67