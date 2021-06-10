2021 Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103550879

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103550879 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 309,01974

Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 419202

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550879

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,01974

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 419202

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,65488

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 458193

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67