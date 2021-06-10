2021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puan | 103650339
103650339 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 103650339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 262,04513
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 795426
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103650339
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 262,04513
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 795426
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,38915
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 886645
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67