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  3. 2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103650012

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103650012

103650012 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103650012

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi     Adalet Meslek Yüksekokulu   Adalet  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü tercih kod numarası 103650012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   , Devlet , Adalet  Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Adalet  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban Puanı: 249,26899

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü Tavan Puan: ---

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Adalet  Bölümü Başarı Sıralaması: 935965

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103650012   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,26899

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 935965

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,78239

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  868976

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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