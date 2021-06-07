2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103650075
103650075 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 103650075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 210,02458
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1436479
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103650075
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 210,02458
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1436479
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,78608
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1396493
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62