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2021 Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103710075

103710075 | Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103710075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 103710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 250,52481

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 327,49477

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 500152

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103710075   

ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,52481

Tavan Puan: 327,49477

Başarı Sıralaması: 500152

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,29561

Tavan Puan: 298,42960

Başarı Sıralaması:  452717

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 271,91967

Tavan Puan: 304,25580

Başarı Sıralaması :  392000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,42972

Tavan Puan: 338,87542

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  392456

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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