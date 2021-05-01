2021 Eskişehir Teknik Üni. Uçak Gövde Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 112490449
112490449 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112490449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 358,69798
Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 375,25089
Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 146943
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112490449
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 358,69798
Tavan Puan: 375,25089
Başarı Sıralaması: 146943
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,00378
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 88606
Kontenjan 2019: 1+0
Yerleşen 2019: 1
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 323,12587
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 122000
Kontenjan 2018 : 1+0
Yerleşen 2018 : 1
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.