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2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112450766

112450766 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112450766

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi     Ulaştırma Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 112450766 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: 250,7173

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: 919536

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450766   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,7173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 919536

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,52449

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  923079

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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