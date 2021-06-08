2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112450766
112450766 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 112450766 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 250,7173
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 919536
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112450766
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Ulaştırma Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 250,7173
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 919536
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,52449
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 923079
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62