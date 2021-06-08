2021 Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112450766

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 112450766 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 250,7173

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 919536

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450766

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,7173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 919536

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,52449

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 923079

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62